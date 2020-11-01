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2021 — год какого животного по восточному календарю

2021 — год какого животного по восточному календарю

Все больше людей обращается к восточному календарю, чтобы узнать о том, кто будет покровителем грядущего года. Эти знания помогут начать и провести 2021 год успешно, а также задобрить нового покровителя.


2020 год для многих стал непростым, и так хочется надеяться, что идущий ему на смену 2021 будет лучше. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, кто будет править в будущем году, и под эгидой какого животного пройдут следующие 12 месяцев. Узнать о том, каким будет наступающий год, помогут и точные предсказания, отраженные в гороскопах.

Животное-покровитель 2021 года

Характер животных восточного гороскопа уникален и неповторим. Каждый из них наделен как позитивными, так и отрицательными чертами, и их нужно учитывать, чтобы год прошел успешно под покровительством очередного символа.

Согласно восточному календарю, Крыса, под эгидой которой проходит 2020 год, сменится управлением Белого Металлического Быка. Чем обернется его правление, и чего стоит опасаться, расскажет восточная мудрость.

Каким будет 2021 год


Бык отличается спокойствием и благородством, а последующий за високосным годом обычный обещает быть проще и спокойнее. Несмотря на это астрологи рекомендуют отнестись к своим обязанностям со всей серьезностью, ведь новый покровитель благосклонен к ответственным и трудолюбивым людям, которые добиваются успехов своим трудом и интеллектом.

Финансовая часть жизни будет успешной, но только если не отлынивать от работы. Активность в начале года окупится уже в ближайшие месяцы, однако влияние Быка будет тормозить из-за того, что покровитель года консервативен и с трудом привыкает к новшествам.

Личная жизнь под эгидой Быка будет спокойной и размеренной, однако стоит помнить, что это животное лучше чувствует себя в узком семейном кругу и не охотно принимает новых людей. Сдержанность будет несколько мешать поиску второй половинки, и здесь на помощь придут эффективные методы привлечения любви.

В целом 2021 год Быка обещает быть не столь насыщенным событиями, но это и к лучшему, ведь високосный год принес немало потрясений, от которых многим захочется отдохнуть.

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По материалам: dailyhoro.ru

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