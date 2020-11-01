50 фильмов, похожих на «3 метра над уровнем неба»

Лидия Мартынова

Пронзительныйсюжет фильма «3 уровнем над уровнем неба» демонстрирует, как «золотую девочку»Баби тянет к «плохому мальчику» Аче. В этой истории можно рассмотреть и акцентна первую любовь, и на обречённость отношений людей, принадлежащих к разныммирам. Впрочем, давно подмечено, что влюблённые не обращают внимания насоциальные различия, недовольство родственников, но чаще всего обстоятельстваразрушают даже сильное притяжение.