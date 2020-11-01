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Алиев отказал Армении в основаниях для запроса помощи у России

Алиев отказал Армении в основаниях для запроса помощи у России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что просьба Армении о помощи у России не имеет под собой никаких оснований. По мнению главы государства, действия азербадйжанской армии целиком законны.

Как сообщает "АзерТАдж", Алиев пригрозил пойти до конца и захватить всю территорию Нагорного Карабаха.

"Армения фактически признала свое поражение. Как вы знаете, недавно премьер-министр Армении направил письмо президенту России. Это письмо на самом деле – признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований", – сказал он.

Азербайджанский лидер добавил, что Армения в 1990-х атаковала соседнюю страну на государственной границе. Теперь, так же не пересекая границу, Баку выбил армянские войска со своей территории.

Азербайджан выполняет резолюции Совета Безопасности ООН и выполняет большую часть основополагающих принципов. Надеюсь, что и остальные принципы будут реализованы и территориальная целостность нашей страны будет восстановлена.

Ruposters писал, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности страны. В России ответили, при каких условиях могут помочь Еревану. В свою очередь США предлагают направить в зону конфликта миротворцев из Скандинавии.

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По материалам: uposters.ru

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