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Альстиба на участке. Осенний уход

Альстиба на участке. Осенний уход

Альстиба-прекрасное многолетнее растение, способное украсить любой участок. Разновидностей у растения много, поэтому подобрать на свой вкус может любой человек. Особого ухода альстиба не требует, поэтому подойдет и для дачных участков тех, кто не может постоянно находиться на огороде.

Но, чтобы альстиба пышно цвела и не болела, важно осенью дать ей все необходимое, правильно отправить на зимовку. И тогда в следующем году вы сможете наслаждаться красивым цветом и ароматом растения.

Первое, что мы должны сделать осенью — подкормить альстибу. Для этого используем любое фосфорно-калийное удобрение. Его достаточно разбросать вокруг кустика. На взрослое растение должно быть потрачено не более 2-х столовых ложек гранул.

После того как удобрение разложено, альстибу следует хорошо полить. Можно сказать — залить. Такой заряд влаги на зиму.

Теперь обрезка, которая осенью должна проводиться обязательно. В первую очередь удаляются цветоносы, которые к осени уже теряют свою привлекательность. А вот остальная наземная часть удаляется после того, как наступят первые небольшие морозы. В средней полосе, чаще всего, это середина, вторая часть ноября.


Обрезка проводится полностью. Никакие пеньки оставлять не нужно. Они все равно отомрут. Поэтому растение стрижем вровень с землей.

Последний этап — мульчирование, укрывание корней. Для этой цели можно использовать торф, компост, перегной. Слой мульчи должен быть не менее 5 см. Никаких дополнительных укрытий растению не потребуется.

Вот, в принципе, и весь осенний уход. Этого достаточно, чтобы растение набралось сил и хорошо перезимовало.

Бумалда

Красивейший, белоснежный сорт альстибы. Цветение длится почти 40 дней, что делает это растение востребованным. Кустики достигают 4 см, любят полутень и терпеть не могут сухую землю.

Альстиба японская

Высокие, до 79 см кусты, с красными, почти пурпурными метелками. Отлично себя чувствуют на берегах декоративных водоемов. Но могут расти и на солнце. Хорошо зимует, поэтому рекомендована для выращивания даже в суровых регионах. Время цветения первая половина лета. Имеет очень нежный аромат, который чувствуется на расстоянии.

Альстиба Арендса

Пожалуй лучший выбор. Размеры у этого растения небольшие, а цветение пышное. Имеет несколько цветов, так что можно создавать цветные композиции. Расти может и в тени, и на солнце, но лучшим решение станет полутень.

Выбрав альстибу, вы сделаете свой участок красивым, а себя не загрузите дополнительной работой.

# Интересное
По материалам: planktons

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