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Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет

Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет
Рубль 30 лет назад перешел на коммерческий курс, и за это время стоимость американской валюты к нему выросла, без учета деноминации рубля 1997-1998 годов, более чем в 40 тысяч раз, а деноминированный рубль по отношению к доллару успел ослабнуть в 3,5 раза, подсчитали аналитики по просьбе РИА Новости.

Кризисные явления в мировой экономике, вызванные распространением коронавируса, привели к ослаблению рубля к доллару примерно на четверть с уровня начала года. В последние недели курс российской валюты колеблется в диапазоне 76-80 рублей за доллар.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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