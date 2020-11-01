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Арестович вступился за Зеленского в скандале вокруг КСУ

Арестович вступился за Зеленского в скандале вокруг КСУ

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Спикер украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович неожиданно поддержал Владимира Зеленского в противостоянии с Конституционным судом.


По его мнению, т.н. «конституционный кризис» на самом деле является частью «кризиса национальной безопасности».

«Многие умные люди, старательно выписывают правильные слова про легальность и легитимность, про то, что конституционный кризис нельзя решать неконституционным путем, и регулировать указом Президента. Мол, президенты у нас приходят и уходят, в Конституция — остается. Однако, Конституция — закон», — написал Арестович в своем персональном Telegram-канале.

«Что делать государству, когда орган, призванный обеспечить трактовку Конституции, совершает деяния, имеющие признаки антигосударственной деятельности и угрожает правам каждого человека?», — задается он вопросом и тут же отвечает: «То же самое, что и при обнаружении любой антигосударственной деятельности — включать механизмы обеспечения национальной безопасности».

«Мое глубокое убеждение, воспитанное предыдущими семью годами войны — разговоры хороши, но еще лучше — своевременные, адекватные и четкие действия высшего военно-политического руководства в момент кризиса, который грозит самим основам государства и выбранного им курса на евроатлантическую интеграцию. Не то будет, как в Крыму», — отмечает политолог.

Напомним, Европа предупредила Зеленского и Раду о недопустимости нарушения Основного закона.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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