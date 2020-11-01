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"Асфальт кладут прямо в лужи": сеть возмутило халтурное строительство дороги в Прикарпатье

"Асфальт кладут прямо в лужи": сеть возмутило халтурное строительство дороги в Прикарпатье

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Львовщине во время капитального ремонта дороги подрядчик осуществлял укладку асфальта во время ливня, и это зафиксировал экс-нардеп Владимир Парасюк, который с другими активистами заблокировал машинами проезд для ремонтной бригады и вызвал полицию.


Видео инцидента, который произошел в районе сел Крехов и Глинск, он опубликовал в Facebook.


По словам нардепа, выгрузки асфальта ожидали 5 грузовиков.

В свою очередь в подрядной организации объяснили, что когда начался дождь, у них был остаток асфальтовой смеси в асфальтоукладчике и они были вынуждены ее использовать, чтобы не заблокировать работу техники.

«В связи с выявленной ситуацией Служба автомобильных дорог в Львовской области безотлагательно направила на место проведения ремонтных работ инспектора, выдавшего предписание об остановке работ», — сообщила Служба автомобильных дорог Львовщины на Facebook.

По информации аналитической системы YouControl, ООО «Эксподор» зарегистрировано в Киеве и занимается строительством дорог и автострад в течение 6 лет. Ее владельцем является тенополянин Роман Федорончук.

В сети резко отреагировали на увиденное, предположив, что такая «дорога» сойдет уже по весне.

Напомним, на Ровенщине из-за отсутствия дорог посылки доставляют на лошадях.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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