"Асфальт кладут прямо в лужи": сеть возмутило халтурное строительство дороги в Прикарпатье
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»
На Львовщине во время капитального ремонта дороги подрядчик осуществлял укладку асфальта во время ливня, и это зафиксировал экс-нардеп Владимир Парасюк, который с другими активистами заблокировал машинами проезд для ремонтной бригады и вызвал полицию.
Видео инцидента, который произошел в районе сел Крехов и Глинск, он опубликовал в Facebook.
По словам нардепа, выгрузки асфальта ожидали 5 грузовиков.
В свою очередь в подрядной организации объяснили, что когда начался дождь, у них был остаток асфальтовой смеси в асфальтоукладчике и они были вынуждены ее использовать, чтобы не заблокировать работу техники.
«В связи с выявленной ситуацией Служба автомобильных дорог в Львовской области безотлагательно направила на место проведения ремонтных работ инспектора, выдавшего предписание об остановке работ», — сообщила Служба автомобильных дорог Львовщины на Facebook.
По информации аналитической системы YouControl, ООО «Эксподор» зарегистрировано в Киеве и занимается строительством дорог и автострад в течение 6 лет. Ее владельцем является тенополянин Роман Федорончук.
В сети резко отреагировали на увиденное, предположив, что такая «дорога» сойдет уже по весне.
Напомним, на Ровенщине из-за отсутствия дорог посылки доставляют на лошадях.563 Сделайте "ФАКТЫ"
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