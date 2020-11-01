Белорусская милиция оштрафовала пенсионерку за выражение протеста бело-красно-белой пастилой

Вадим Карасев

Суд белорусского города Жодино оштрафовал 75-летнюю Ираиду Миско за участие в незарегистрированных массовых мероприятиях, сообщает издание Ex-Press.

На суде в качестве доказательств были представлены фото и видео женщины, на одной из которых она держит в руке пастилу бело-красно-белого цвета — в цветах флага, под которым на протесты выходят белорусы, не согласные с результатом президентских выборов 9 августа.

"Да, это так она выражает протест. Зефиркой", — заявил на заседании суда капитан милиции Евгений Семашко.

Решением суда пенсионерка была оштрафована на 20 базовых величин (около 16 тысяч российских рублей).

Как писал Ruposters, ранее президент республики Александр Лукашенко сделал жесткое предупреждение протестующим, потребовав от силовиков "не брать никого в плен".