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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 60

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 60

После землетрясения в провинции Измир на западе Турции число жертв увеличилось до 62, заявили в Управлении по чрезвычайным ситуациям республики. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате землетрясения погибли 62 человека, 940 человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу, 30 октября, у района Сеферихисара в Эгейском море. Эпицентр залегал на глубине 16,54 км. После землетрясения зафиксировано 296 афтершоков, 27 из которых были мощнее магнитуды 4. Кроме того, мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло недалеко от греческого острова Самос.

В воскресенье, 1 ноября, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,9 в Хорватии.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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