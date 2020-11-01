Дэвид и Виктория Бекхэм продали "личную жизнь" за 29 миллионов долларов

Лидия Мартынова

. СМИ узнали, представители стриминговой платформы Netflix приобрели у Дэвида и Виктории Бекхэм домашние видеосъемки за 29 миллионов долларов, для использования в документальном сериале об их личной жизни, сообщает The Sun.

По информации издания английский футболист и его супруга предоставят видеосервису записи с семейных дней рождения, Рождества и других праздников или событий, связанных с их жизнью, в том числе материалы с лучшими и худшими моментами Дэвида Бекхэма на поле.

Ожидается, что в сериал включат личные фотографии, а также воспоминания друзей, близких и товарищей по команде футболиста. Не исключено, что в шоу появятся знаменитости, в том числе актер и телеведущий Джеймс Корден и лучший друг Бекхэма комик Дэйв Гарднер.

Источник подчеркнул, что в будущий проект также включат элементы реалити-шоу: "Съемочная группа теперь будет следовать за Дэвидом по всему миру во время его деловых поездок".

"Это настоящий переворот для Netflix. Сервис покажет совершенно другого Дэвида, которого публика очень редко видит", – прокомментировал инсайдер.

Не забудут и про Викторию. В шоу детально задокументируют историю любви пары, начиная с забавных случаев, которые произошли на их первых свиданиях.