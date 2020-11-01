Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые показали фото дочери

Вадим Карасев

Джиджи Хадид и Зейн Малик празднуют свой первый Хэллоуин втроем, вместе с дочкой. В субботу (31 октября) 25-летняя модель поделилась в инстаграме целой серий фотографий, посвященных празднованию Дня всех святых.





На одном снимке звезда предстала в латексном обтягивающем синем костюме (она выбрала наряд персонажа видеоигры), а на другом — позирует вместе с возлюбленным, который держит на руках их маленькую дочь в вязаной шапочке Халка. Джиджи закрыла лицо ребенка смайликом опять-таки в стиле Халка.





Певец, видимо, является большим поклонником фильмов о "Гарри Поттере", потому что на праздник предпочел костюм стюдента факультета Слизерин. Джиджи и Зейн впервые стали родителями 19 сентября. Имя дочери звезды пока скрывают.







