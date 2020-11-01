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Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые показали фото дочери

Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые показали фото дочери

Джиджи Хадид и Зейн Малик празднуют свой первый Хэллоуин втроем, вместе с дочкой. В субботу (31 октября) 25-летняя модель поделилась в инстаграме целой серий фотографий, посвященных празднованию Дня всех святых.


На одном снимке звезда предстала в латексном обтягивающем синем костюме (она выбрала наряд персонажа видеоигры), а на другом — позирует вместе с возлюбленным, который держит на руках их маленькую дочь в вязаной шапочке Халка. Джиджи закрыла лицо ребенка смайликом опять-таки в стиле Халка.


Певец, видимо, является большим поклонником фильмов о "Гарри Поттере", потому что на праздник предпочел костюм стюдента факультета Слизерин. Джиджи и Зейн впервые стали родителями 19 сентября. Имя дочери звезды пока скрывают.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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