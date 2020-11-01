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"Фактически смерть": эксперт о возможных последствиях локдауна в Британии

"Фактически смерть": эксперт о возможных последствиях локдауна в Британии
Жесткие ограничительные меры из-за осеннего цикла пандемии, которые вводятся с 5 ноября по 2 декабря в Соединенном королевстве, негативно отразятся на экономике страны.

В беседе с ФАН экономист Борис Пивовар высказал мнение, что британские власти столкнутся с теми же последствиями, что и большинство стран в период активного распространения нового типа инфекции.

"Локдаун на Великобритании скажется крайне негативно, как и на другие европейские государства. Ведь локдаун притормаживает все процессы, особенно в информационной и сервисной экономике, такой как у Англии. Конечно, экономика сильно просядет. Вопрос только в том, сколько они продержатся. Будет падение всех показателей. То, что возможна какая-то стабильность и особенно рост, – это исключено", – отметил эксперт.

В ноябре выходить на улицу в королевстве можно будет лишь для передвижения на работу, учебу и в продовольственный магазин. Также в этот период будут запрещены встречи и собрания внутри помещений.


сообщало о том, что Великобритания с 5 ноября вводит жесткий карантин из-за ситуации с COVID-19.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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