Финишировали без изменений. В Грузии подводят итоги парламентских выборов

Влада Некрасова

В парламент Грузии проходят семь политических партий и два избирательных блока, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные центризбиркома (ЦИК) республики.

По результатам обработки протоколов с 99,77% участков в ЦИК заявили, что правящая в стране партия "Грузинская мечта" получила поддержку 48,16% голосов.

Среди попавших в парламент: партия "Грузинская мечта", блок "Сила в единстве", в который, в частности, входит основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Гирчи", "Лело", блок "Стратегия Агмашенебели" , "Лейбористы", "Альянс патриотов" и "Граждане".

Грузии состоялись парламентские выборы, в законодательный орган проходят политсилы, которые смогут преодолеть установленный барьер в 1% голосов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшее голосование "мирным, демократичным и справедливым".

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ( БДИПЧ ) ОБСЕ также заявили, что выборы прошли с соблюдением основных принципов волеизъявления, но обратили внимание, в частности, на административное "доминирование правящей партии".

Ранее радио Sputnik сообщило, что грузинская оппозиция не признала предварительные итоги голосования и начала акцию с требованием новых выборов.