Фэн-шуй ванной комнаты: как отразить неприятности и привлечь благополучие

Вадим Карасев

Эксперты в области фэн-шуй считают, что ванная комната является одним из важнейших мест в доме. Именно поэтому важно следовать их советам, чтобы не нарушать общую гармонию в доме.

Старайтесь делать свой дом местом силы. В доме должна царить гармония, но достичь этого без создания правильной атмосферы в ванной не получится.

Правильная планировка

В вашей жизни будет гораздо меньше неприятностей и больше благополучия, если при входе в ванную комнату ваш взгляд будет упираться в ванну или умывальник. Более того, ванная комната является единственным помещением в квартире или доме, в котором можно вешать зеркало прямо напротив двери.

Унитаз не должен стоять прямо напротив двери или в центре помещения. Ему самое место где-нибудь сбоку. Если поставить его по центру, денег и благополучия в доме можно не ждать. Ставить унитаз и ванную рядом тоже нельзя. Это не сулит ничего хорошего.

Выбор цветовой гаммы

Самое лучшее решение для ванной комнаты — белая мебель, белая ванна, белый унитаз, черный пол и стены. Если есть желание поиграть с цветами, можно использовать такие оттенки, как бежевый, персиковый, серый, белый, темно-синий. Эти цвета подходят для данной зоны лучше всего.

Использование других цветов грубой ошибкой считать нельзя. Главное, чтобы стены и пол не были красными. Этот оттенок задерживает позитивную энергетику Ци, а в ванной она оставаться не должна.

Порядок

Разумеется, в ванной комнате должны царить порядок и чистота. Раковина, ванна и туалет должны быть чистыми и не издавать неприятный запах.

Очень важно следить за трубами, чтобы нигде не капала вода. Если есть хотя бы минимальная протечка, благополучие, деньги и здоровье будут утекать вместе с водой.

Металлические поверхности должны блестеть, зеркало должно быть чистым. Грязное белье должно быть скрыто от глаз.

Все моющие средства лучше хранить также подальше. Для этого должно быть специально отведенное место.

Правильные материалы и запахи

Лучшие материалы для ванной комнаты — фаянс, пластик, фарфор и металл. Эти материалы благотворно сказываются на энергетике помещения, отражая неприятности своим блеском и чистотой.

Запахи тоже очень важны, поскольку участвуют в формировании правильной энергетической структуры помещения. Самые лучшие запахи для мыла, гелей для душа, освежителя воздуха — цитрусовые. Они помогают изгонять проблемы и дают людям, живущим в таком доме, больше сил и энергии.

Талисманы

Очень полезным талисманом будет растение хлорофитум. Оно отлично приживается в помещении, где нет света. В ванной должно стоять хотя бы одно растение, чтобы уравновешивать энергию Инь и Ян, привлекая в дом удачу и добро.

Отличными талисманами для ванной будут талисманы Водной стихии: черепаха, жаба. Также в этой комнате можно класть монетки.