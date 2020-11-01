Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фэн-шуй ванной комнаты: как отразить неприятности и привлечь благополучие

Фэн-шуй ванной комнаты: как отразить неприятности и привлечь благополучие

Эксперты в области фэн-шуй считают, что ванная комната является одним из важнейших мест в доме. Именно поэтому важно следовать их советам, чтобы не нарушать общую гармонию в доме.


Старайтесь делать свой дом местом силы. В доме должна царить гармония, но достичь этого без создания правильной атмосферы в ванной не получится.

Правильная планировка

В вашей жизни будет гораздо меньше неприятностей и больше благополучия, если при входе в ванную комнату ваш взгляд будет упираться в ванну или умывальник. Более того, ванная комната является единственным помещением в квартире или доме, в котором можно вешать зеркало прямо напротив двери.

Унитаз не должен стоять прямо напротив двери или в центре помещения. Ему самое место где-нибудь сбоку. Если поставить его по центру, денег и благополучия в доме можно не ждать. Ставить унитаз и ванную рядом тоже нельзя. Это не сулит ничего хорошего.

Выбор цветовой гаммы


Самое лучшее решение для ванной комнаты — белая мебель, белая ванна, белый унитаз, черный пол и стены. Если есть желание поиграть с цветами, можно использовать такие оттенки, как бежевый, персиковый, серый, белый, темно-синий. Эти цвета подходят для данной зоны лучше всего.

Использование других цветов грубой ошибкой считать нельзя. Главное, чтобы стены и пол не были красными. Этот оттенок задерживает позитивную энергетику Ци, а в ванной она оставаться не должна.

Порядок

Разумеется, в ванной комнате должны царить порядок и чистота. Раковина, ванна и туалет должны быть чистыми и не издавать неприятный запах.

Очень важно следить за трубами, чтобы нигде не капала вода. Если есть хотя бы минимальная протечка, благополучие, деньги и здоровье будут утекать вместе с водой.

Металлические поверхности должны блестеть, зеркало должно быть чистым. Грязное белье должно быть скрыто от глаз.


Все моющие средства лучше хранить также подальше. Для этого должно быть специально отведенное место.

Правильные материалы и запахи

Лучшие материалы для ванной комнаты — фаянс, пластик, фарфор и металл. Эти материалы благотворно сказываются на энергетике помещения, отражая неприятности своим блеском и чистотой.

Запахи тоже очень важны, поскольку участвуют в формировании правильной энергетической структуры помещения. Самые лучшие запахи для мыла, гелей для душа, освежителя воздуха — цитрусовые. Они помогают изгонять проблемы и дают людям, живущим в таком доме, больше сил и энергии.

Талисманы

Очень полезным талисманом будет растение хлорофитум. Оно отлично приживается в помещении, где нет света. В ванной должно стоять хотя бы одно растение, чтобы уравновешивать энергию Инь и Ян, привлекая в дом удачу и добро.

Отличными талисманами для ванной будут талисманы Водной стихии: черепаха, жаба. Также в этой комнате можно класть монетки.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Названа страна-лидер антирейтинга по уровню смертности от коронавируса
Названа страна-лидер антирейтинга по уровню смертности от коронавируса
В России вступили в силу несколько важных изменений для водителей
В России вступили в силу несколько важных изменений для водителей
Под Степанакертом прогремели мощные взрывы
Под Степанакертом прогремели мощные взрывы
Фэн-шуй ванной комнаты: как отразить неприятности и привлечь благополучие
Фэн-шуй ванной комнаты: как отразить неприятности и привлечь
Vladey проведет аукцион реалистической живописи
Vladey проведет аукцион реалистической живописи
"Фактически смерть": эксперт о возможных последствиях локдауна в Британии
"Фактически смерть": эксперт о возможных последствиях локдауна в
Алиев отказал Армении в основаниях для запроса помощи у России
Алиев отказал Армении в основаниях для запроса помощи у России
Пашинян пообещал Баку «погружение всё глубже и глубже»: «Они не дождутся»
Пашинян пообещал Баку «погружение всё глубже и глубже»: «Они
Финишировали без изменений. В Грузии подводят итоги парламентских выборов
Финишировали без изменений. В Грузии подводят итоги парламентских
Россияне смогут связаться с судебными приставами через портал госуслуг
Россияне смогут связаться с судебными приставами через портал госуслуг
Утепляемся: выбираем верхнюю одежду в новых лукбуках
Утепляемся: выбираем верхнюю одежду в новых лукбуках
Израиль начинает тестировать на людях COVID-вакцину
Израиль начинает тестировать на людях COVID-вакцину

Топ на сегодня

Макрон заявил, что во Франции нет проблем ни с какой религией
Макрон заявил, что во Франции нет проблем ни с какой религией
Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года
Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской группой
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской
Названы самые популярные кроссоверы в России
Названы самые популярные кроссоверы в России
В Ереване объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию помощи
В Ереване объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию

Еще по теме

Как правильно расставить мебель по фэн-шуй, чтобы улучшить энергетику дома
Спальня по фэн-шуй: как правильно ее оформить
Входная дверь по фэн-шуй: как ее оформить, чтобы привлечь в дом благополучие
Что нельзя делать дома: 10 строгих запретов по фэн-шуй