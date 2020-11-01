Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской группой

Алексей Вольцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан более тесно сотрудничать с Минской группой ОБСЕ по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

«Генеральный секретарь призывает стороны добросовестно и в срочном порядке предпринять конкретные меры, о которых они договорились при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также выполнить ранее взятые на себя обязательства. Он настоятельно призывает стороны продолжить вести конструктивный диалог и активизировать усилия для мирного и прочного урегулирования конфликта при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении пресс-секретаря главы организации Стефана Дюжаррика.

Пресс-секретарь отметил, что Гутерриш серьезно обеспокоен сообщениями о продолжающихся военных действиях, затрагивающих мирное население.

«Он осуждает все подобные нападения и повторяет, что обе стороны обязаны в рамках международного права принимать все возможные меры для сохранения жизней и защиты мирного населения, а также для защиты гражданской инфраструктуры при проведении военных операций», — подчеркнул представитель главы ООН.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

Ранее Соединённые Штаты объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе, которое должно было вступить в силу с 08.00 утра по местному времени (07.00 мск) 26 октября. Это стало третьей инициативой о прекращении огня в гуманитарных целях. Прежние договорённости были нарушены, стороны обвиняли в этом друг друга.

Первая инициатива исходила от России, перемирие после трёхсторонних переговоров в Москве между главами МИД РФ, Армении и Азербайджана должно было вступить в силу 10 октября. Вторая — от Франции, но и объявленный на 17 октября «режим тишины» не был соблюдён.