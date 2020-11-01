Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к сотрудничеству с Минской группой
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан более тесно сотрудничать с Минской группой ОБСЕ по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Пресс-секретарь отметил, что Гутерриш серьезно обеспокоен сообщениями о продолжающихся военных действиях, затрагивающих мирное население.
27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.
Ранее Соединённые Штаты объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе, которое должно было вступить в силу с 08.00 утра по местному времени (07.00 мск) 26 октября. Это стало третьей инициативой о прекращении огня в гуманитарных целях. Прежние договорённости были нарушены, стороны обвиняли в этом друг друга.
Первая инициатива исходила от России, перемирие после трёхсторонних переговоров в Москве между главами МИД РФ, Армении и Азербайджана должно было вступить в силу 10 октября. Вторая — от Франции, но и объявленный на 17 октября «режим тишины» не был соблюдён.