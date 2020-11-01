Гороскоп на ноябрь 2020 года от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Ноябрь обещает быть насыщенным на события месяцем, когда появится множество перспектив. Своевременные рекомендации известного астролога Анжелы Перл помогут не упустить своего шанса на лучшую жизнь.

В последнем месяце осени поддержку планет почувствуют многие, и в ноябре одной из главных тем будут финансы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астролога, чтобы провести ноябрь на волне успеха и сорвать свой куш, безусловно заслуженный за кропотливую работу.

Овен

Анжела Перл отмечает, что ноябрь будет богат на события, и Овны могут не переживать за скудность эмоций. В этом месяце энергия Марса будет как помогать, так и вредить, поэтому представителям этого Знака предстоит держать себя в руках и отказаться от необдуманных решений. Такая тактика позволит достичь новых успехов, особенно если речь идет о деньгах.

Телец

Тельцы должны быть готовы к переменам. Активность и умение приспосабливаться к разным событиям поможет Тельцам выйти из тени, заявить о себе и не бояться новшеств. Важной сферой будет личная жизнь, но Тельцы не должны медлить и бояться собственных чувств. Искрение признания внесут ясность и позволят делать дальнейшие шаги.

Близнецы

Близнецы ощутят поддержку Меркурия, который в начале месяца развернется в прямое движение. Это событие будет подталкивать к решительным действиям, когда нельзя медлить и сомневаться в себе. Уверенность, толика везения и умение приспосабливаться к обстоятельствам позволят быстро прийти к нужным результатам, а также поправить материальное положение.

Рак

Раки в ноябре почувствуют ветер перемен и благодаря поддержке планет справятся со многими трудностями. Меркурий с 3 числа и Марс с 14 развернутся в прямое движение и будут оказывать поддержку. Астролог рекомендует Ракам следить за эмоциональным фоном, который должен быть позитивным. Грусть и тоска — не лучшие спутники успеха и позитивных результатов в делах.

Лев

В ноябре Львов ожидает долгожданный прорыв. Разворот Марса и Меркурия в прямое движение рушит барьеры, и возможностей для реализации себя будет значительно больше. Главной темой месяца будут деньги, и Львы смогут получить первую прибыль уже к середине ноября. Не исключено, что Львы смогут обогатиться за счет удачной покупки лотерейных билетов.

Дева

Ноябрь не даст Девам сидеть без дела: в этом месяце будет достаточно возможностей для того, чтобы преуспеть в делах. Влияние планет будет практически полностью сосредоточено на финансовой стороне жизни, и Девам нельзя упускать заманчивых предложений. Не обойдется без везения. Девы смогут разбогатеть, если поверят в себя и будут привлекать деньги.

Весы

Ноябрь будет переломным месяцем, когда планеты вернутся в прямое движение. Весам астролог рекомендует заранее восполнить запас сил, чтобы успеть запланированное и не упустить перспективных возможностей. В этом месяце будет множество событий, которые подтолкнут к активным действиям, а значит, внимание и ответственность станут главными спутниками успеха.

Скорпион

Ноябрь будет переломным месяцем, когда планеты выходят из ретроградного движения, позволяя идти вперед без сдерживающих факторов. Энергетика Марса, Меркурия и Нептуна позволит развиваться в выбранном направлении и не бояться того, что дела вновь встанут на паузу. Кроме того, соединение Плутона с Юпитером 13 числа поможет Скорпионам притянуть деньги.

Стрелец

Стрельцы в ноябре должны быть готовы к тому, что месяц начнется активно. Планеты разворачиваются в прямое положение, подгоняя и заставляя обратить внимание на те дела, которые были на паузе. В этом месяце Стрельцы смогут привлечь материальное благополучие, если будут следить за знаками судьбы и не станут отказываться от предложенных возможностей.

Козерог

Ноябрь будет активным месяцем, когда Козероги могут получить поддержку сразу трех планет: Марса, Меркурия и Нептуна. В последний месяц осени нужно быть готовыми к активным действиям, поездкам и знакомствам. Энергия движения вперед позволит быстро завершать ранее начатые дела, а также стремиться к новым вершинам.

Водолей

Водолеи должны быть готовы к тому, чтобы провести ноябрь активно. В этом месяце удача будет сопутствовать во всем, а значит, нельзя медлить с решениями и сомневаться в своих силах. Позитивный настрой, воля к победе и умение привлекать в жизнь удачу помогут Водолеям достичь успехов во всех сферах жизни.

Рыбы

В ноябре Рыбы получат поддержку сразу трех планет, которые выходят из ретроградного движения: Марса, Меркурия и Нептуна. В этом месяце получится достичь новых высот и обрести материальное благополучие, если не медлить и не бояться ответственности. Справиться с трудностями помогут шепотки на удачу.