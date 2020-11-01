Гороскоп Василисы Володиной на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — астропсихолог и телеведущая, популярный эксперт в области астрологических прогнозов. Ее советы помогают многим из нас становиться лучше и успешнее, каким бы ни было настроение звезд и планет.

Первая полноценная неделя ноября окажется благоприятной для большинства Знаков Зодиака. Постарайтесь сделать положительной энергетику вашего дома при помощи уборки и наведения порядка. Это очень важно, поскольку в благоприятном состоянии родные стены помогают быстрее восстанавливать силы и энергию. Любые проблемы будут вам нипочем.

Овен

Овнам необходимо привести дом в надлежащее состояние, чтобы не перегорать. Дело в том, что эти люди могут очень сильно уставать на работе. Полезной для них станет медитация на пламя свечи, а также общение с близкими людьми. В конце недели людям этого Знака можно смело тратить деньги на себя. В пятницу им полезно будет развлечься с коллегами или друзьями, а на выходных можно обновить гардероб, купить что-то для дома.

Телец

Путешествия, смена обстановки и переезды очень благоприятно воздействуют на энергетику человека. Тельцам на этой неделе это понадобится для того, чтобы быть на шаг впереди своих врагов и недоброжелателей, а также демонстрировать повышенную продуктивность. Нельзя сидеть на месте в прямом и переносном смысле. Нужно двигаться, отправляться в командировки. Можно навестить близких или дальних родственников, проживающих в другом городе.

Близнецы

Близнецам на этой неделе желательно следить за тем, что и как они говорят, ведь слова влияют на карму, здоровье и финансовую удачу. Очень важно говорить больше позитивных вещей и в целом быть более оптимистичными. Начнется неделя очень удачно, но с течением времени энергия планет и звезд будет убывать. В субботу и воскресенье Близнецам лучше полностью абстрагироваться от дел и как следует отдохнуть. При желании на выходных можно будет пообщаться в социальных сетях или совершить важные покупки в интернете.

Рак

У Раков в это благоприятное время будет много новых возможностей в финансовой и рабочей сферах. Это значит, что сидеть без дела им сейчас противопоказано. Нужно действовать, браться за любые дела и цепляться за любые возможности. Можно попробовать себя в чем-то новом. Повысить удачу еще сильнее помогут камни для привлечения денег. Они же станут проводниками в мир успешных покупок и вложений средств. Ракам не стоит сейчас полагаться на советы и помощь окружающих. Нужно доверять интуиции.

Лев

У Львов на этой неделе будет возможность изменить свою жизнь к лучшему, но для этого придется больше трудиться. Самое главное — начинать каждый день с любовью к себе и к окружающим. В этом Львам помогут правила доброго утра. Также звезды хотят видеть в людях этого Знака Зодиака миротворцев, которые не сеют хаос вокруг себя, а помогают окружающим идти на примирение и формировать дружбу. Добрые поступки помогут Львам очистить карму и стать успешнее в жизни, но не сейчас, а в обозримом будущем.

Дева

Порой сказать себе «стоп» и отдохнуть очень полезно для энергетики и удачи. На этой неделе можно брать внеплановый отпуск. Главное, чтобы он не мешал достижению целей и чтобы начальство или партнеры по бизнесу не были против. Нужно как следует отдохнуть и сменить обстановку — отправиться в другой город, страну. Если Девы чувствуют, что начинают перегорать, им стоит на время забыть о проблемах и заботах. Это наилучшее время для единения с природой, дальних поездок.

Весы

У Весов ожидается очень благоприятная неделя для любовных приключений. Всем, кто пока одинок, можно ходить на свидания и начинать кратковременные романы. Флирт и отношения без обязательств помогут расслабиться и почувствовать себя любимыми. Всем Весам, которые уже состоят в отношениях, можно сделать небольшую паузу либо, наоборот, провести все свободное время на выходных вместе. Главное сейчас — бороться с худшими чертами своего характера, чтобы не обижать близких.

Скорпион

Эта неделя подходит для избавления от вредных привычек, отнимающих счастье. Звезды и планеты помогут Скорпионам стать лучшей версией себя, победить хандру и апатию, обрести уверенность и мотивацию. Можно смело начинать новые дела, избавляться от старых вещей. Также на этой неделе важно сделать чистку информационного пространства. В общении с окружающими стоит почаще проявлять сдержанность и осторожность. Большая удача ждет Скорпионов, пребывающих в отношениях.

Стрелец

Для Стрельцов эта неделя станет временем больших финансовых побед и приятных моментов в любви. Им стоит избегать общения с токсичными людьми: три верных признака, которые помогут их вычислить. Звезды также повысят интуицию Стрельцов, поэтому многие решения им удастся принимать быстрее обычного. Ночные светила помогут Стрельцам отделить важное от напускного, набраться сил для новых свершений и выйти за границы зоны комфорта.

Козерог

Козерогам на этой неделе звезды подарят большую удачу во всех сферах жизни. Чтобы желания чаще сбывались, их нужно уметь правильно формулировать. Также Козерогам понадобится больше оптимизма и жизнелюбия. В общении с неприятными людьми нельзя терять самообладание. Если произойдет что-то непредвиденное, людям этого Знака следует оставаться спокойными и собранными. На этой неделе не стоит рисковать и принимать решения на горячую голову.

Водолей

У Водолеев начинается очень продуктивный период. Нужно работать как можно больше, но не переутомляться и не перегорать. Им стоит соблюдать режим, чтобы поддерживать сильную энергетику. Есть как минимум четыре веские причины вставать раньше по утрам. Это идеальное время для совершения важных покупок, начала новых дел. Считается, что в такие периоды, как этот, у Водолеев есть шанс преуспеть в любой сфере жизни. Нужно лишь желание.

Рыбы

Это прекрасное время для начала новых отношений или завершения старых и давно себя изживших. Пришла пора сделать решающий выбор. Большая удача ждет Рыб в финансовой сфере, но понедельник и вторник все равно могут оказаться непростыми днями. В это время полезными станут лучшие финансовые талисманы. Рыбам можно заключать сделки, менять работу, совершать дорогостоящие покупки. Можно обновить гардероб, чтобы повысить уверенность в себе и стать успешнее в любовной сфере.