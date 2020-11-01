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Греция вслед за другими странами Европы ужесточает противовирусные меры

Греция вслед за другими странами Европы ужесточает противовирусные меры

Власти Греции объявили об ужесточении ограничений, призванных замедлить распространение коронавируса в стране.

Как сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис, на месяц закрываются предприятия общепита, бары, театры. Становится обязательным повсеместное ношение масок. Предыдущее ужесточение мер было принято неделю назад, однако они коснулись в основном регионов с оранжевым и красным уровнем заражения: столицы, курортных районов и островов. Ожидаемого результата, однако, меры не принесли, и 28 октября в стране был зафиксирован рекордный прирост заболевших — 1544 за сутки, предыдущий рекорд от 24 октября составлял 935. По данным Университета Джона Хопкинса, всего в стране за пандемию выявлено 37 196 случаев, 620 из которых стали летальными.

Как писал Ruposters, ранее общенациональный карантин объявили во Франции и в Германии. Рекордные показатели по заболеваемости и смертности фиксируются в Польше, ФРГ и США. Сегодня жесткий карантин вернули власти Бельгии.

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По материалам: uposters.ru

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