Иностранное гражданство будет под запретом для российских разведчиков

Влада Некрасова

Действующим Сотрудникам ФСБ и СВР предлагают запретить иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Соответствующий законопроект, разработанный Президентом России Владимиром Путиным во исполнение поправок в Конституцию РФ, сенаторы планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 3 ноября.

На сегодняшний день законодательный запрет на иностранное гражданство действует только для сотрудников органов внешней разведки государства. В Федеральной службе безопасности же наличие вида на жительство может быть основанием для отказа только в приёме на службу. А вот действующим сотрудникам иметь вид на жительство можно — хотя запрет действует на наличие паспорта другой страны.

В своём законопроекте Владимир Путин предлагает ввести соответствующие ограничения в отношении всех военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов федеральной службы безопасности, а также в отношении сотрудников органов внешней разведки Российской Федерации. Теперь запрет иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, будет распространяться и на них.

Исключение оставят для оперативников, которым такой документ необходим для решения задач в рамках оперативно-служебной и разведывательной деятельности. Кроме того документ определяет процедуру проведения консультаций Президента Российской Федерации с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу назначения на должность руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а также на должность руководителя Службы внешней разведки Российской Федерации.

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