Израиль начинает тестировать на людях COVID-вакцину

Влада Некрасова

В воскресенье, 1 ноября, в Израиле начали испытания на людях потенциальной вакцины против COVID-19, которая в случае успеха может стать доступной для широкой общественности к концу следующего лета.Об этом сообщает агентство Reuters.В начале испытаний 80 добровольцев примут участие в процессе, который в декабре будет расширен до 960 добровольцев. Если эти испытания будут успешными, третий этап с участием 30 000 добровольцев запланирован на апрель-май 2021 года."Мы находимся на заключительном этапе", - сказал генеральный директор Израильского института биологических исследований, осуществляющего испытания, Шмуэль Шапира.Институт Министерства обороны Израиля начал испытания потенциальной вакцины - BriLife на животных в марте и объявил неделю назад, что получил разрешение регуляторных органов для перехода к следующему этапу испытаний.