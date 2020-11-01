Как влюбить в себя Козерога и удержать его рядом: инструкция от астрологов

Вадим Карасев

Есть люди, с которыми легко знакомиться и общаться, но по мере развития отношений начинают появляться трудности. С Козерогами все наоборот. Чтобы понравиться им, придется постараться.

Представители данного Знака входят в список звездных трудоголиков. Для них любовь бывает второстепенна, поэтому многим вторым половинкам Козерогов приходится смириться с тем, что они занимают вторую строчку в рейтинге приоритетов.

Как влюбить Козерога

Козероги не относятся к тем, кто влюбляется быстро. Этим людям необходимо время, чтобы привыкнуть к вам. Даже если кто-то им нравится очень сильно, они все равно не торопятся прыгать в этот омут с головой. Они очень осторожно подходят к вопросам, связанным с отношениями и любовью.

Козероги влюбляются поэтапно. Самый главный совет — не торопитесь. Не подталкивайте этих людей, а просто будьте рядом. Если вам покажется, что Козерог не проявляет активности, это не значит, что вы ему не нравитесь.

Чтобы влюбить представителя этого Знака, необходимо прислушиваться к нему, идти ему навстречу. Без этого Козерог быстро охладеет и решит, что зря тратит свое время.

Эти люди ценят отзывчивость, открытость, доброту и позитив. Сами они часто не торопятся раскрывать свои эмоции и рассказывать тайны, но нужно помнить, что всему свое время. Козероги никогда не забудут вашу доброту. Они очень ценят умение второй половинки помогать и идти навстречу, но не требовать этого взамен.

Как удержать Козерога рядом

Если отношения начались, и вы видите, что Козерог понемногу открывается, то всё очень просто. Нужно лишь продолжать действовать в том же духе. Со временем люди этого Знака раскрываются. Кому-то нужен год, кому-то месяц, но факт остается фактом — Козероги не из тех, кто забегает вперед.

В отношениях и в семейной жизни Козероги предпочитают быть главными или как минимум разделять бразды правления. Они не любят, когда им указывают, но зато с легкостью помогут в чем-то, если их вежливо попросить. Они не прощают немотивированной агрессии, импульсивности и ненавидят, когда вторая половинка транжирит деньги. У Козерогов всегда на счету каждая копеечка. Люди этого Знака очень экономны. Некоторых можно даже назвать скрягами. С ними придется либо делать раздельный бюджет, либо терпеть их жадность и мелочность. Третьего не дано.

Козероги любят, когда их вторая половинка знает о своих обязанностях. В отношениях с Козерогом у каждого должен быть список дел, которые выполняются безоговорочно. Дело в том, что эти люди бывают помешаны на порядке. Если хочется сохранить любовь, придется следовать ему.