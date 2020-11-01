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Клип Крида, Джигана и Тимати набрал более двух миллионов просмотров

Клип Крида, Джигана и Тимати набрал более двух миллионов просмотров
© Егор КридСергей Безруков в клипе Rolls Royce Джигана, Тимати и Егора Крида

В комментариях зрители поблагодарили создателей видео за эффектную концовку и написали, что Егору Криду пора снимать полнометражные фильмы.


"Круто сделали, молодцы, респект. За концовку отдельное спасибо", – прокомментировал Марк Алексеев. "Всю эпичность концовки поймут лишь те, кто смотрел "Бригаду", – считает Максим М. "Безруков, конечно, – это сила. Мужчина, который с годами становится только брутальнее", – написала Ирина Серебрякова. "Это просто нереально круто. Я пересмотрела уже десять раз", – поделилась впечатлениями Анна Черненко.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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