Клип Крида, Джигана и Тимати набрал более двух миллионов просмотров
Сегодня, 13:50 Влада Некрасова
© Егор КридСергей Безруков в клипе Rolls Royce Джигана, Тимати и Егора Крида
В комментариях зрители поблагодарили создателей видео за эффектную концовку и написали, что Егору Криду пора снимать полнометражные фильмы.
"Круто сделали, молодцы, респект. За концовку отдельное спасибо", – прокомментировал Марк Алексеев. "Всю эпичность концовки поймут лишь те, кто смотрел "Бригаду", – считает Максим М. "Безруков, конечно, – это сила. Мужчина, который с годами становится только брутальнее", – написала Ирина Серебрякова. "Это просто нереально круто. Я пересмотрела уже десять раз", – поделилась впечатлениями Анна Черненко.
По материалам: ria.ru