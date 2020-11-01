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Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов

Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов
Новые ограничения для сенаторов направлены на унификацию избирательного законодательства в области пассивного права, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Согласно новому законопроекту о формировании Совфеда, внесенному президентом в Госдуму, для сенаторов устанавливаются дополнительные ограничения. Так, членом СФ нельзя будет назначить человека с судимостью за особо тяжкие преступления в течение 15 лет после ее погашения, а также в течение 10 лет после снятия судимости за тяжкие преступления и пяти лет - за средние.

# Политика
По материалам: ria.ru

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