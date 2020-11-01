Клишас объяснил новые ограничения для сенаторов

Анастасия Иванова

Новые ограничения для сенаторов направлены на унификацию избирательного законодательства в области пассивного права, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Согласно новому законопроекту о формировании Совфеда, внесенному президентом в Госдуму, для сенаторов устанавливаются дополнительные ограничения. Так, членом СФ нельзя будет назначить человека с судимостью за особо тяжкие преступления в течение 15 лет после ее погашения, а также в течение 10 лет после снятия судимости за тяжкие преступления и пяти лет - за средние.