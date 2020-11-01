Количество погибших от Covid-19 в Москве приближается к 7 000
Сегодня, 03:40 Анастасия Иванова
Еще 52 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число жертв вируса достигло 6820.
«В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперативного штаба.
Днем ранее сообщалось о 55 умерших. Общее число умерших в российской столице достигло 6820.
По материалам: eadaily.com