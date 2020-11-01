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Конституционный кризис: Европа предупредила Зеленского и Раду о недопустимости нарушения Основного закона

Конституционный кризис: Европа предупредила Зеленского и Раду о недопустимости нарушения Основного закона

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Венецианская комиссия и Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) высказались о недопустимости нарушения Конституции при разрешении кризиса, спровоцированного скандальным вердиктом Конституционного суда. Фотокопию заявления международных органов опубликовала в соцсети член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат («Слуга народа») Елизавета Ясько.

По ее словам, письмо было направлено на имя спикера Верховной Рады Украины.

Напомним, ранее в президентской партии «Слуга народа» предложили три способа выйти из кризисной ситуации с Конституционным судом. В первом сценарии судьи добровольно уходят в отставку. Второй вариант предполагает, что судьбу судей решит улица. Есть и третий путь: Верховная Рада голосует за президентский законопроект и «перезапускает» КСУ.

В свою очередь в интервью «ФАКТАМ» политолог Владимир Петренко назвал возможный роспуск КСУ узурпацией власти со стороны президента Зеленского.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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