Легендарному футболисту «Манчестер Юнайтед» поставили диагноз «деменция»

Алексей Вольцев

У бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Сэра Бобби Чарльтона диагностировали деменцию. Об этом сообщает британская пресса.Новость была опубликована в СМИ с разрешения супруги Чарльтона. В семье легенды «МЮ» надеются, что им удастся привлечь внимание к исследованию деменции как профессионального заболевания футболистов.Деменция - болезнь, связанная с поражением головного мозга, которая приводит к распаду психических функций, утрате памяти, потере ранее усвоенных знаний и практических навыков.