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Легендарному футболисту «Манчестер Юнайтед» поставили диагноз «деменция»

Легендарному футболисту «Манчестер Юнайтед» поставили диагноз «деменция»
У бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Сэра Бобби Чарльтона диагностировали деменцию. Об этом сообщает британская пресса.

Новость была опубликована в СМИ с разрешения супруги Чарльтона. В семье легенды «МЮ» надеются, что им удастся привлечь внимание к исследованию деменции как профессионального заболевания футболистов.
Деменция - болезнь, связанная с поражением головного мозга, которая приводит к распаду психических функций, утрате памяти, потере ранее усвоенных знаний и практических навыков.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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