Любимова: дирижер Ведерников прославлял русскую классическую музыку

Лидия Мартынова

Дирижер Александр Ведерников, скончавшийся в пятницу, служил искусству и прославлял русскую классическую музыку, его имя стало визитной карточкой России в мировом музыкальном сообществе, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, выразив соболезнования родным и близким дирижера.

Заслуженный деятель искусств, музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра в Санкт-Петербурге Ведерников скончался 30 октября на 57-м году жизни. В Большом театре уточнили РИА Новости, что смерть произошла от осложнений, вызванных коронавирусом.

"Лучшие оркестры мира считали за честь работать с Александром Александровичем. Его имя стало визитной карточкой нашей страны в мировом музыкальном пространстве. Своим служением искусству он прославлял русскую классическую музыку", - сказала Любимова, которую процитировали в пресс-службе ведомства.

Министр добавила, что смерть Ведерникова стала невосполнимой утратой для отечественной культуры. " Выражаю родным и близким мои глубокие соболезнования", - отметила она.