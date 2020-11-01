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МК: арестанты столичного СИЗО отказались работать с Ефремовым

МК: арестанты столичного СИЗО отказались работать с Ефремовым

Заключенные из хозяйственного отряда московского СИЗО №5, в котором захотел отбывать наказание Михаил Ефремов, выступили против работы с ним, сообщает МК.

Арестанты боятся, что Ефремов не выдержит нагрузки в хозотряде, где ему предстоит трудиться разнорабочим, и часть его обязанностей ляжет на других.

"Актера Ефремова нам бы в отряд не особо желательно. Он ни по сантехнике, ни по электрике не сможет ничего сделать. У него нет профессии, которая бы тут пригодилась. Я, скажем, кузнец. А какую ему должность прикажите? У нас по штатному расписанию есть только одна подходящая вакансия — "разнорабочий". А знаете, как они загружены? Это будет мука для всех", — объяснил заключенный Дмитрий, работающий в хозотряде.

Ранее стало известно, что артист отказался отбывать назначенный судом срок в чувашской колонии, пожелав остаться в московском СИЗО №5 "Водник".

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП в Москве, в котором погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Актер получил 8 лет колонии общего режима, позже приговор смягчили до 7,5 лет. Кроме того, суд обязал его выплатить 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего. Ефремова также лишили права управлять автомобилем на 3 года.

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По материалам: uposters.ru

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