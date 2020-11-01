Молдавская оппозиция блокирует избирателей из Приднестровья

Анастасия Иванова

Сегодня, 1 ноября, в день выборов президента Молдавии остается напряженной ситуация на границе Приднестровья (Приднестровская Молдавская Республика, ПМР), где комбатанты (ветераны войны за териториальную целостность страны) блокируют доступ на избирательные участки жителей левобережья Днестра. В Республике Молдавия специально открыто 42 участка, где обладающие молдавскими паспортами жители Приднестровья могут реализовать свое право голоса.

В настоящее время ситуация в населенном пункте Варница, где голосуют приднестровцы, обостряется. Ветераны автомобилями перекрыли дорогу, выборочно пропуская только легковые автомобили. Рейсовые автобусы останавливаются.

Вместе с участниками протеста выступает депутат проевропейской партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу, лидер которой экс-премьер Майя Санду баллотируется на пост главы государства. Напомним, еще до начала избирательной компании она заявляла, что Игорь Додон (действующий президент, независимый кандидат) будет использовать ресурс приднестровских избирателей для фальсификации. Санду требовала, чтобы власти не допустили участия в выборах жителей региона. В этом с ней был солидарен партнер ПДС по парламентскому блоку ACUM лидер «Платформы Достоинство и правда» кандидат Андрей Нэстасе.

О том, что в Варнице был заблокирован доступ избирателей к избирательному участку, а также проходит пикет, участники которого выступают против присутствия избирателей из ПМР, подтвердил заместитель начальника Главного инспектората полиции Марин Максиан. Он уточнил, что комбатанты формально требуют наличия у них отрицательного теста на Covid-19. В результате на подъезде скопилось несколько десятков машин с приднестровскими регистрационными номерами.

«Здесь есть провокаторы, которые хотят решить судьбу нашей страны. Вот они, пришли от Красносельского (президент Приднестровья Вадим Красносельский — ИА Newstes)», — заявил один из участников акции.

Ранее ИА Newstes сообщало, что утром на Варнице произошёл первый серьезный инцидент. Комбатанты, которые пришли помешать голосовать жителям Приднестровья, узнали общественного активиста Михаила Амерберга, который в соцсетях активно призывал граждан региона участвовать в выборах президента соседней Молдавии. Они попытались отобрать у него телефон. В целях самообороны Амерберг применил баллончик со слезоточивым газом, после чего был задержан полицией.

Помимо этого, на севере страны якобы был замечен массовый организованный подвоз избирателей также из Приднестровья. Муниципальный советник от оппозиции Илиан Кашу города Резина сообщил, что у избирательного участка стоят несколько микроавтобусов, не являющихся рейсовыми маршрутками.

«Это происходит сейчас: на избирательном участке 36/37 Резина. Жители Приднестровья организованно приехали на голосование. Голосовать сами знаете за кого», — написал политик в соцсетях.

Вместе с тем, находящиеся на месте наблюдатели и представители полиции пока не подтверждают данного нарушение Избирательного кодекса и призывают «информироваться из достоверных источников».

«Отклонения в этом отношении не были зарегистрированы», — констатировал генинспекторат полиции.

Сотрудники полиции Новоаненского района пока только выявили предполагаемый подвоз избирателей к участку в селе Гура Быкулуй, где голосуют в том числе жители левобережного региона. В микроавтобусе находились больше восьми человек, о чем составлен соответствующий протокол.

Ранее оперштаб Приднестровья принял решение разрешить приднестровцам с молдавскими паспортами 1 ноября принять участие в выборах главы соседнего государства. Свободный выезд будет обеспечен с 7.00 до 20.00, возвращение — до 22.00.

В настоящее время в республике до 16 декабря продлено действие особого правового режима, предполагающего ограничение на выезд жителей с территории региона без предварительного согласования оперштабом (разрешение выдают при индивидуальном рассмотрении мотивированного ходатайства не более чем на 12 часов). В день голосования действие этого требования будет временно приостановлено.