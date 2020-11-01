Назван режиссер пятой части фильма ужасов "Астрал"

Анастасия Иванова

. Актер Патрик Уилсон, игравший в первых двух частях франшизы, станет режиссером пятой части хоррора "Астрал". Для него это будет дебют в качестве постановщика, сообщает NME.

Новый проект расскажет о том, что происходило с семьей Ламбертов в течение десяти лет после событий ленты "Астрал: глава 2" (2013).

Уилсон также примет участие в фильме как актер, он вернется к роли Джоша Ламберта. Его сына Далтона снова сыграет Тай Симпкинс. Предполагается, что он в этой ленте начнет учиться в колледже.

"Для меня большая честь быть режиссером следующего "Астрала", который поможет нам разобраться в том, что произошло с семьей Ламбертов за эти десять лет, и какие последствия были у сделанных ими выборов", — рассказал Уилсон.

Сценарий написал Скотт Тимз на основе истории, придуманной одним из создателей франшизы Ли Уоннеллом.

Пока нет информации о дате премьеры и о точном названии пятого фильма.