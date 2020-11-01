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Названа страна-лидер антирейтинга по уровню смертности от коронавируса

Названа страна-лидер антирейтинга по уровню смертности от коронавируса
Несмотря на жесткие ограничения, Чехия за минувшую неделю вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч человек населения.

Такие данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) представил Минздрав Чехии, сообщает РИА Новости.

Известно, что всего за семь дней в стране от осложнений, вызванных новым типом инфекции, умерло 1 174 человека.

"Данные об этом опубликовал в воскресенье ECDC. В Чехии данный показатель составляет 11,02, в Андорре – 7,88, далее следуют Бельгия – 6,81, Армения – 6,19 и Черногория – 6,11", – говорится в сообщении Минздрава Чехии.

За последние сутки в Чехии зафиксировали 11 428 случаев COVID-19. В общей сложности в республике к настоящему времени инфицированы 188 492 человека, из них 7 673 госпитализированы.


сообщало о том, что в Испании вспыхнули протесты против ограничений из-за COVID-19.
# В мире
По материалам: ria.ru

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