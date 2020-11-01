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Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера

Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера
Издание Business Insider назвало семь способов ускорить работу "медленного" компьютера.

Ухудшение быстродействия компьютера связано, в первую очередь, с работой программного обеспечения, говорится в материале. Чтобы восстановить скорость работы устройства, нужно, во-первых, сократить количество приложений, которые запускаются одновременно с загрузкой операционной системы. Для этого необходимо проверить список приложений из автозапуска и убрать из него те, что используют много оперативной памяти или мощности процессора.

# В мире
По материалам: ria.ru

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