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Нурмагомедов вновь резко осудил сторонников карикатур на Мухаммеда

Нурмагомедов вновь резко осудил сторонников карикатур на Мухаммеда

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram вновь поднял тему карикатур на пророка Мухаммеда после резкой критики в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, объявившего публикацию таких карикатур проявлением свободы слова.

Спортсмен выразил возмущение подобным отношением к его религии.

"Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровней пытаются оскорбить чувства сотен миллионов верующих во всем мире, рисуя карикатуры на лучшего из людей. Этим своим поступком они не только оскорбили чувства верующих мусульман, но и бросили вызов Господу миров, обещавшему защищать своего посланника от нападок людей невежественных", — написал Хабиб.

Оскорбляющие пророка люди должны быть наказаны, уверен чемпион UFC.

"Пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей — его пророка Мухаммада. Воистину Аллах не нарушает обещаний", — добавил Нурмагомедов.

Накануне Хабиб грубо оскорбил Эммануэля Макрона. В своем аккаунте в Instagram спортсмен опубликовал фотографию президента Франции со следом ботинка на лице, назвал его "тварью". Нурмагомедова поддержали другие бойцы ММА, исповедующие ислам.

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По материалам: uposters.ru

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