Оборона Заполярья завершилась 76 лет назад

Анастасия Иванова

1 ноября 1944 года завершилась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны. Сражение происходило на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях.

Битва шла между советскими войсками при поддержке британской армии, и немецкими и финскими войсками с 29 июня 1941 года по 1 ноября 1944 года. Немецкое командование планировало захватить Кольский полуостров, чтобы взять базу Северного флота СССР — незамерзающий порт Мурманск. У Финляндии, воевавшей тогда на стороне Германии, здесь был свой интерес — по планам финнов Кольский полуостров должен был стать их территорией.

Для достижения этих целей была сконцентрирована армия «Норвегия» в составе трех корпусов. С советской стороны выступала 14-я армия. В ней было более 52 тысяч человек личного состава, 1150 орудий и миномётов, около 400 танков. С моря 14-ю армию прикрывали корабли и авиация Северного флота.

29 июня 1941 года немецкие и финские войска начали наступление, но уже через неделю были остановлены советскими войсками. Немцы еще не раз предпринимали попытку захватить Мурманск, но всякий раз были остановлены советскими войсками, и в дальнейшем основные боевые действия переместились на море. Обстреливая город с воздуха, немцы почти полностью сожгли его, но остановить работу порта им не удалось. Весь 1943 год шла борьба за господство в воздухе, которое в конечном итоге было завоевано советской авиацией. 7 октября 1944 года советская армия перешла в наступление, и к 1 ноября в Заполярье закончились все боевые действия.