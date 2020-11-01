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Пашинян пообещал Баку «погружение всё глубже и глубже»: «Они не дождутся»

Пашинян пообещал Баку «погружение всё глубже и глубже»: «Они не дождутся»

Азербайджан ставил целью стремительный захват Нагорного Карабаха, когда начинал войну в конце сентября. Но маленькая по своим территориальным размерам Нагорно-Карабахская Республика (НКР) не дала осуществиться блицкригу Баку и уже в течение более месяца борется против огромной внешней силы. Об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что каждый день продолжения войны приносит и будет приносить разочарование Баку и азербайджанскому обществу.

Фактически Нагорный Карабах ведёт борьбу с международными террористами, азербайджанской и турецкой авиацией и спецназом. По некоторым данным, в боях принимают участие также спецподразделения армии Пакистана, сказал глава армянского правительства.

«Власти Азербайджана вскормили своё общество таким количеством победоносной информации, что они каждый день и уже долгое время ждут, что война закончится их окончательной победой. И они ждут этих новостей. Хочу сказать, что они не получат этих новостей. И они будут погружаться всё глубже и глубже, пока не признают законное право народа Нагорного Карабаха на самоопределение, пока мы все не приложим искренние усилия на конструктивном поле для достижения дипломатического решения», — подчеркнул Пашинян.

Как сообщало ИА Newstes, премьер-министр Армении ранее направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором обратился с просьбой незамедлительно начать консультации по предоставлению помощи Еревану, основываясь на положениях Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией от 1997 года. Указывалось, что в письме российскому лидеру глава армянского правительства «детально представил ситуацию в Нагорном Карабахе, возникшую в результате азербайджано-турецкой агрессии, указав на новые вызовы». Пашинян, в частности, затронул тему переброски иностранных боевиков с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха. Учитывая приближение боевых действий к границе Армении, уже имевшие место факты посягательств на территорию республики, Пашинян обратился к Путину за незамедлительным проведением консультаций с целью определения вида и объёма помощи, которую Москва может предоставить Еревану для обеспечения её безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статье 2 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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