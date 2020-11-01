Пашинян заявил, что ему понятна российская позиция по Карабаху

Лидия Мартынова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему понятен "определенный нейтралитет", который соблюдает Россия в ситуации вокруг Нагорного Карабаха, учитывая ее статус посредника.

"Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, посредником и в силу своего статуса должна сохранять определенный нейтралитет. И это понятно", - сказал Пашинян в интервью Al Jazeera, текст которого размещен на сайте кабмина.