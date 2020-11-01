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Пашинян заявил, что ему понятна российская позиция по Карабаху

Пашинян заявил, что ему понятна российская позиция по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему понятен "определенный нейтралитет", который соблюдает Россия в ситуации вокруг Нагорного Карабаха, учитывая ее статус посредника.

"Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, посредником и в силу своего статуса должна сохранять определенный нейтралитет. И это понятно", - сказал Пашинян в интервью Al Jazeera, текст которого размещен на сайте кабмина.

# Россия
По материалам: ria.ru

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