Под домом судьи КС, голосовавшего за скандальное решение, активисты оставили "кровавые" отпечатки рук

Алексей Вольцев

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Волыни общественные активисты провели акцию под домом судьи Конституционного суда Петра Филюка, голосовавшего за скандальное решение КСУ о неконституционности системы декларирования доходов.

Как сообщает Суспільне, около 19:00 ветераны АТО и «евромайдановцы» разложили под окнами дома судьи полотна с отпечатками кровавых ладоней, и установили несколько тыкв со свечками, скандируя «отставка или смерть».

В интервью один из участников акции, участник Революции Достоинства Богдан Климчук заявил, что протест не случайно приурочили к 31 октября.

«Хоть Хэллоуин это и не украинский праздник, пришли в этот день, потому что судья Филюк — нечисть, которую нужно выгонять», — сказал он.

Напомним, ранее Конституционный суд в Киеве забросали файерами.