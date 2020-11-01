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Политолог: США и Китай идут к «неизбежному столкновению»

Политолог: США и Китай идут к «неизбежному столкновению»

США и Китай, подогреваемые конкуренцией за международный статус и престиж, взяли курс на неизбежное столкновение, считает известный американский политолог Кристофер Лейн. Его статья опубликована в журнале Foreign Affairs.

Автор отмечает сходство противостояния двух великих держав с англо-германским антагонизмом перед Первой мировой войной. Две империи претендовали на лидирующую роль в мире. Великобритания смотрела на растущую военную и экономическую мощь Германии как на угрозу. Либеральные взгляды Лондона также противоречили немецкой политической культуре с ее упором на прусскую автократию и милитаризм.

Лейн полагает, что Первая мировая война началась из-за того, что доминирующее государство — Великобритания — ощущало потерю своей гегемонии в пользу Германии. Даже плотные экономические и культурные связи не стали препятствием для скатывания в прямое военное противостояние этих империй.

Китай и США находятся в аналогичной ситуации, убежден Лейн. Об этом говорит и стремление двух держав к ослаблению экономических отношений, и рост напряженности в Восточной Азии.

«Для того, чтобы избежать войны с Китаем, США, видимо, следовало бы скорректировать свои гарантии Тайваню и признать китайскую политику в отношении острова», — пишет политолог.

Американцам также стоит признать, что либеральные ценности не универсальны, и перестать осуждать политику Китая в Гонконге и Синьцзяне, считает автор.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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