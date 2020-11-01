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Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября

Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября
В России с 1 ноября упрощается получение детских пособий, оформление ДТП, а также вводятся электронные ПТС на автомобили. Подробнее об этих и других ноябрьских нововведениях — в материале РИА Новости.

Оформление детских пособий

В России с 1 ноября малообеспеченным семьям станет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.


Отныне для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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