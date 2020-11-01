Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Прекрасный ароматизатор своими руками

Прекрасный ароматизатор своими руками

Вы хотите сделать что-то красивое для своего дома, да еще, чтобы эта вещь оказалась полезной, тогда это мастер-класс для вас. А в преддверии Нового года он подойдет как нельзя лучше. У вас получится прекрасное украшение, которое можно поставить на окно или под елку. Перед новым годом вы будете украшать квартиру, эту вещь вы можете разместить в плетеных чашах на разных полках. В квартире будет витать прекрасный легкий аромат, который очень понравится и вам, и вашим знакомым.

Бывает, что летом на подоконнике заводятся мошки от комнатных растений или овощей. Иногда на окно или балкон ставят рассаду, которая тоже привлекает маленьких мошек и жучков. Поверьте, что поделка, которую вы сегодня сделаете, избавит вас от этих насекомых, которые вас донимают.

Нам понадобится:


Апельсин или мандарин.
Гвоздика сушеная.

Ход работы.


Возьмите апельсин (мандарин), чтобы на кожице не было пятен и гниения. Еще нужно, чтобы фрукт был твердым, тогда он сохранится намного дольше. Вымойте и вытрите. После этого можно приступать к работе.
Гвоздику можно втыкать просто так, а можно нарисовать какой-то рисунок и по нему уже втыкать. Помните, что гвоздика — это приправа, следите, чтобы на руках не было ранок. Можно пораниться и самой приправой, аккуратнее.
Если гвоздика входит трудно, то можно изначально сделать проколы иглой или зубочисткой.
Можно сделать резной апельсин. Для этого нужно вырезать лунки по рисунку, и уже в них втыкать гвоздику.


Можно сделать один апельсин и поставить его на окно, а можно сделать несколько и положить в корзиночки. А можно сделать и дерево, и шар, которым потом украсите елку.

Для дерева, нужно взять китайские палочки, обмотать их бечевкой, можно и не обматывать. Втыкаем их в уже сделанный апельсин. Потом это деревце нужно поместить в горшок. Для этого туда складываем пенопласт (можно гипс), и плотно вставляем дерево. Сверху пенопласт или гипс можно украсит засушенными корочками апельсина.

Для того чтобы сделать шар, нам понадобится красивая ленточка, тонкая проволока и бусина. Проволоку продеваем сквозь весь апельсин, внизу фиксируем бусиной, а вверху делаем петлю. В эту петлю продеваем красивую ленту и завязываем.

Чем обычно пахнет Новый год – апельсинами и мандаринами. А у вас он будет не только пахнуть, но и украшен этими фруктами.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Пашинян пообещал Баку «погружение всё глубже и глубже»: «Они не дождутся»
Пашинян пообещал Баку «погружение всё глубже и глубже»: «Они
Финишировали без изменений. В Грузии подводят итоги парламентских выборов
Финишировали без изменений. В Грузии подводят итоги парламентских
Россияне смогут связаться с судебными приставами через портал госуслуг
Россияне смогут связаться с судебными приставами через портал госуслуг
Утепляемся: выбираем верхнюю одежду в новых лукбуках
Утепляемся: выбираем верхнюю одежду в новых лукбуках
Израиль начинает тестировать на людях COVID-вакцину
Израиль начинает тестировать на людях COVID-вакцину
Пашинян заявил, что ему понятна российская позиция по Карабаху
Пашинян заявил, что ему понятна российская позиция по Карабаху
Российские учёные выведут моль, питающуюся пластиком
Российские учёные выведут моль, питающуюся пластиком
Минская милиция объяснила стрельбу во время несанкционированной акции
Минская милиция объяснила стрельбу во время несанкционированной акции
Взрыв прогремел в гаражном комплексе в Мытищах, есть пострадавшие
Взрыв прогремел в гаражном комплексе в Мытищах, есть пострадавшие
Молдавская оппозиция блокирует избирателей из Приднестровья
Молдавская оппозиция блокирует избирателей из Приднестровья
Дэвид и Виктория Бекхэм продали "личную жизнь" за 29 миллионов долларов
Дэвид и Виктория Бекхэм продали "личную жизнь" за 29 миллионов
Силуанов рассказал о влиянии санкций на экономику
Силуанов рассказал о влиянии санкций на экономику

Топ на сегодня

Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года
Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года
Макрон заявил, что во Франции нет проблем ни с какой религией
Макрон заявил, что во Франции нет проблем ни с какой религией
СМИ: в Лионе раздались выстрелы
СМИ: в Лионе раздались выстрелы
Как носить свитера и кардиганы, чтобы справиться с зимней хандрой: разбираем уютные и яркие образы от звезд
Как носить свитера и кардиганы, чтобы справиться с зимней хандрой:
Названы самые популярные кроссоверы в России
Названы самые популярные кроссоверы в России

Еще по теме

Красивая ваза из веточек своими руками
Конкурсы для взрослой компании на Новый год
Как избавиться от мошек на комнатных растениях?
Цветочный светильник для сада своими руками