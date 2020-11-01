Прекрасный ароматизатор своими руками

Лидия Мартынова

Вы хотите сделать что-то красивое для своего дома, да еще, чтобы эта вещь оказалась полезной, тогда это мастер-класс для вас. А в преддверии Нового года он подойдет как нельзя лучше. У вас получится прекрасное украшение, которое можно поставить на окно или под елку. Перед новым годом вы будете украшать квартиру, эту вещь вы можете разместить в плетеных чашах на разных полках. В квартире будет витать прекрасный легкий аромат, который очень понравится и вам, и вашим знакомым.

Бывает, что летом на подоконнике заводятся мошки от комнатных растений или овощей. Иногда на окно или балкон ставят рассаду, которая тоже привлекает маленьких мошек и жучков. Поверьте, что поделка, которую вы сегодня сделаете, избавит вас от этих насекомых, которые вас донимают.

Нам понадобится:

Апельсин или мандарин.Гвоздика сушеная.

Ход работы.

Возьмите апельсин (мандарин), чтобы на кожице не было пятен и гниения. Еще нужно, чтобы фрукт был твердым, тогда он сохранится намного дольше. Вымойте и вытрите. После этого можно приступать к работе.Гвоздику можно втыкать просто так, а можно нарисовать какой-то рисунок и по нему уже втыкать. Помните, что гвоздика — это приправа, следите, чтобы на руках не было ранок. Можно пораниться и самой приправой, аккуратнее.Если гвоздика входит трудно, то можно изначально сделать проколы иглой или зубочисткой.Можно сделать резной апельсин. Для этого нужно вырезать лунки по рисунку, и уже в них втыкать гвоздику.





Можно сделать один апельсин и поставить его на окно, а можно сделать несколько и положить в корзиночки. А можно сделать и дерево, и шар, которым потом украсите елку.

Для дерева, нужно взять китайские палочки, обмотать их бечевкой, можно и не обматывать. Втыкаем их в уже сделанный апельсин. Потом это деревце нужно поместить в горшок. Для этого туда складываем пенопласт (можно гипс), и плотно вставляем дерево. Сверху пенопласт или гипс можно украсит засушенными корочками апельсина.

Для того чтобы сделать шар, нам понадобится красивая ленточка, тонкая проволока и бусина. Проволоку продеваем сквозь весь апельсин, внизу фиксируем бусиной, а вверху делаем петлю. В эту петлю продеваем красивую ленту и завязываем.

Чем обычно пахнет Новый год – апельсинами и мандаринами. А у вас он будет не только пахнуть, но и украшен этими фруктами.