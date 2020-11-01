"Примите правильное решение". Зеленского призвали распустить Раду

Лидия Мартынова

Украинские СМИ обнародовали заявление главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому распустить Верховную раду и объявить досрочные выборы в парламент, сообщает "Газета.ru".





"Уважаемый Владимир Александрович, оцените трезво ту ситуацию, экономическую и социально-политическую, которая сложилась в Украине. Примите правильное решение", – обратился Медведчук к главе украинского государства.

Двадцать пятого октября на Украине прошли местные выборы, на которых партия Зеленского "Слуга народа", по мнению ряда политологов, не смогла добиться значительного успеха.

сообщило, что украинцы восхитились голосованием за Путина на местных выборах.