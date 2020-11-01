Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » "Примите правильное решение". Зеленского призвали распустить Раду

"Примите правильное решение". Зеленского призвали распустить Раду

"Примите правильное решение". Зеленского призвали распустить Раду
Украинские СМИ обнародовали заявление главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому распустить Верховную раду и объявить досрочные выборы в парламент, сообщает "Газета.ru".


"Уважаемый Владимир Александрович, оцените трезво ту ситуацию, экономическую и социально-политическую, которая сложилась в Украине. Примите правильное решение", – обратился Медведчук к главе украинского государства.

Двадцать пятого октября на Украине прошли местные выборы, на которых партия Зеленского "Слуга народа", по мнению ряда политологов, не смогла добиться значительного успеха.


сообщило, что украинцы восхитились голосованием за Путина на местных выборах.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665 за сутки
В России снова установлен антирекорд по зараженным Covid-19: 18665
"Примите правильное решение". Зеленского призвали распустить Раду
"Примите правильное решение". Зеленского призвали распустить Раду
Жириновский ответил на требование Кадырова извиниться
Жириновский ответил на требование Кадырова извиниться
Эшли Симпсон в третий раз стала мамой
Эшли Симпсон в третий раз стала мамой
Белорусская милиция оштрафовала пенсионерку за выражение протеста бело-красно-белой пастилой
Белорусская милиция оштрафовала пенсионерку за выражение протеста
Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые показали фото дочери
Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые показали фото дочери
На выборах президента Молдавии все участки открылись вовремя
На выборах президента Молдавии все участки открылись вовремя
Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет
Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса: статистика
Состояние экономики Евросоюза под второй волной коронавируса:
СМИ: Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн сыграют домохозяек в новом триллере
СМИ: Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн сыграют домохозяек в новом
Как влюбить в себя Козерога и удержать его рядом: инструкция от астрологов
Как влюбить в себя Козерога и удержать его рядом: инструкция
Водителям в России разрешили оформлять электронное извещение о ДТП
Водителям в России разрешили оформлять электронное извещение о ДТП

Топ на сегодня

Опыт России по организации безопасного учебного процесса высоко оценили в Совете Европы
Опыт России по организации безопасного учебного процесса высоко
В Измире извлекли еще четырех человек из-под завалов
В Измире извлекли еще четырех человек из-под завалов
Макрон заявил, что во Франции нет проблем ни с какой религией
Макрон заявил, что во Франции нет проблем ни с какой религией
Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года
Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года
Регионы получат более миллиарда для тестирования граждан на COVID-19
Регионы получат более миллиарда для тестирования граждан на COVID-19

Еще по теме

Партия Зеленского сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду
Партия Зеленского удерживает лидерство на выборах в Раду
«Слуга народа» набирает более 42% на выборах в Раду
Партия Зеленского победила на выборах в Раду