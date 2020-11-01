Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии
Сегодня, 05:50 Лидия Мартынова
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить генерала-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации — первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", — говорится в документе.
Причины такого решения не уточняются.
По материалам: ria.ru