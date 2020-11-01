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Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии

Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерала-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации — первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", — говорится в документе.

Причины такого решения не уточняются.

# Политика
По материалам: ria.ru

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