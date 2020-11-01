Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором

Лидия Мартынова

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок в законы о формировании Совфеда и о статусе сенатора и депутата. Об этом рассказали в пресс-службе комитета ГД по госстроительству и законодательству.

Согласно документу, кроме двух парламентариев от каждого региона в верхнюю палату войдут до тридцати федеральных сенаторов (из них до семи человек смогут занимать должность пожизненно) и экс-президенты.

Федеральные сенаторы будут назначаться решением главы государства на срок шесть лет.

Бывший президент сможет стать сенатором, как только подаст соответствующее заявление. Сделать это нужно в течение трех месяцев после истечения президентских полномочий. Если же бывший глава государства занимал кресло президента до вступления в силу нового закона - в течение трех месяцев после его вступления в силу.