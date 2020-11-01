Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором

Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором

Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором
Президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок в законы о формировании Совфеда и о статусе сенатора и депутата. Об этом рассказали в пресс-службе комитета ГД по госстроительству и законодательству.

Согласно документу, кроме двух парламентариев от каждого региона в верхнюю палату войдут до тридцати федеральных сенаторов (из них до семи человек смогут занимать должность пожизненно) и экс-президенты.

Федеральные сенаторы будут назначаться решением главы государства на срок шесть лет.


Бывший президент сможет стать сенатором, как только подаст соответствующее заявление. Сделать это нужно в течение трех месяцев после истечения президентских полномочий. Если же бывший глава государства занимал кресло президента до вступления в силу нового закона - в течение трех месяцев после его вступления в силу.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором
Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать
Wanted: смарт-маски для лица
Wanted: смарт-маски для лица
Нурмагомедов вновь резко осудил сторонников карикатур на Мухаммеда
Нурмагомедов вновь резко осудил сторонников карикатур на Мухаммеда
В России вступил в силу закон об обязательных требованиях к бизнесу
В России вступил в силу закон об обязательных требованиях к бизнесу
В каких случаях стоит отложить вакцинацию от COVID-19
В каких случаях стоит отложить вакцинацию от COVID-19
Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
В Ереване объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию помощи
В Ереване объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию
Политолог: США и Китай идут к «неизбежному столкновению»
Политолог: США и Китай идут к «неизбежному столкновению»
Smashing Pumkins представили два новых сингла
Smashing Pumkins представили два новых сингла
Назван режиссер пятой части фильма ужасов "Астрал"
Назван режиссер пятой части фильма ужасов "Астрал"
Греция вслед за другими странами Европы ужесточает противовирусные меры
Греция вслед за другими странами Европы ужесточает противовирусные
Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года
Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года

Топ на сегодня

Президент Бразилии заявил, что пандемия COVID-19 "заканчивается"
Президент Бразилии заявил, что пандемия COVID-19 "заканчивается"
Эксперт назвал подробности, которые знает о вас интернет
Эксперт назвал подробности, которые знает о вас интернет
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и Европе
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и Европе
Мать двоих детей рассказала, как сократила расходы на еду в шесть раз
Мать двоих детей рассказала, как сократила расходы на еду в шесть раз
Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о

Еще по теме

Крашенинников: проверки всех сенаторов и депутатов на иностранное гражданство не будет
Закон о поправке в Конституцию поступил на рассмотрение в Конституционный суд
Ставший сенатором экс-президент сохранит все социальные гарантии
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию