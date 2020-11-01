Путин внес в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин 31 октября внес в Госдуму поправки в законы о формировании Совета федерации (СФ), а также о статусах сенатора и депутата.

Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу комитета Госдумы по законодательству и госстроительству, документ расширяет возможности для прекращения полномочий члена Совфеда и депутата Госдумы.

Основанием для этого и сейчас может стать выявление фактов, свидетельствующих о несоблюдении сенаторами или депутатами требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий парламентариев.

Новым основанием для прекращения полномочий станет факт выявления наличия у сенатора или депутата гражданства другого государства — если в ходе проверок у парламентария будет выявлено иностранное гражданство, он прекратит свои полномочия.

Законопроект также устанавливает, что еще одним основанием для досрочного прекращения полномочий членов СФ будет несоблюдение сенатором — представителем региона требований к сроку проживания на территории соответствующего субъекта РФ.

Помимо этого законопроект позволяет бывшему президенту России, прекратившему исполнение полномочий, получить пожизненную квоту в составе Совета Федерации.

Для того чтобы воспользоваться этим правом, экс-глава государства должен будет подать заявление. При этом получается, что у бывшего президентом до принятия данного закона Дмитрия Медведева также появится такое право в течение трех месяцев со дня вступления в силу нового закона.

Пожизненными сенаторами также могут быть назначены граждане с выдающимися заслугами перед страной. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что также предлагается расширить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов. Судимые по статьям средней тяжести пять лет не смогут стать сенаторами.

Как заявил журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, внесенный Путиным законопроект будет рассмотрен парламентом в ноябре.

Ранее ИА Newstes сообщало, что президент РФ Владимир Путин пообещал не вводить в стране локдаун из-за пандемии коронавируса.