Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин внес в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве

Путин внес в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве

Путин внес в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве

Президент России Владимир Путин 31 октября внес в Госдуму поправки в законы о формировании Совета федерации (СФ), а также о статусах сенатора и депутата.

Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу комитета Госдумы по законодательству и госстроительству, документ расширяет возможности для прекращения полномочий члена Совфеда и депутата Госдумы.

Основанием для этого и сейчас может стать выявление фактов, свидетельствующих о несоблюдении сенаторами или депутатами требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий парламентариев.

Новым основанием для прекращения полномочий станет факт выявления наличия у сенатора или депутата гражданства другого государства — если в ходе проверок у парламентария будет выявлено иностранное гражданство, он прекратит свои полномочия.

Законопроект также устанавливает, что еще одним основанием для досрочного прекращения полномочий членов СФ будет несоблюдение сенатором — представителем региона требований к сроку проживания на территории соответствующего субъекта РФ.

Помимо этого законопроект позволяет бывшему президенту России, прекратившему исполнение полномочий, получить пожизненную квоту в составе Совета Федерации.

Для того чтобы воспользоваться этим правом, экс-глава государства должен будет подать заявление. При этом получается, что у бывшего президентом до принятия данного закона Дмитрия Медведева также появится такое право в течение трех месяцев со дня вступления в силу нового закона.

Пожизненными сенаторами также могут быть назначены граждане с выдающимися заслугами перед страной. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что также предлагается расширить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов. Судимые по статьям средней тяжести пять лет не смогут стать сенаторами.

Как заявил журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, внесенный Путиным законопроект будет рассмотрен парламентом в ноябре.

Ранее ИА Newstes сообщало, что президент РФ Владимир Путин пообещал не вводить в стране локдаун из-за пандемии коронавируса.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Путин внес в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве
Путин внес в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве
2021 — год какого животного по восточному календарю
2021 — год какого животного по восточному календарю
МК: арестанты столичного СИЗО отказались работать с Ефремовым
МК: арестанты столичного СИЗО отказались работать с Ефремовым
Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера
Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера
Количество погибших от Covid-19 в Москве приближается к 7 000
Количество погибших от Covid-19 в Москве приближается к 7 000
Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором
Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать
Wanted: смарт-маски для лица
Wanted: смарт-маски для лица
Нурмагомедов вновь резко осудил сторонников карикатур на Мухаммеда
Нурмагомедов вновь резко осудил сторонников карикатур на Мухаммеда
В России вступил в силу закон об обязательных требованиях к бизнесу
В России вступил в силу закон об обязательных требованиях к бизнесу
В каких случаях стоит отложить вакцинацию от COVID-19
В каких случаях стоит отложить вакцинацию от COVID-19
Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года
В Ереване объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию помощи
В Ереване объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию

Топ на сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и Европе
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Карабахе и Европе
Мать двоих детей рассказала, как сократила расходы на еду в шесть раз
Мать двоих детей рассказала, как сократила расходы на еду в шесть раз
Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о
В центре Челябинска произошел взрыв в студенческой поликлинике
В центре Челябинска произошел взрыв в студенческой поликлинике
Радикализация белорусских протестов — закономерность или провокация?
Радикализация белорусских протестов — закономерность или провокация?

Еще по теме

Путин внес поправки в Госдуму, позволяющие экс-президенту стать сенатором
Врио губернатора сможет назначать новых членов Совета Федерации
Крашенинников: проверки всех сенаторов и депутатов на иностранное гражданство не будет
В СФ не поддержали законопроект о лишении мандатов депутатов-перебежчиков