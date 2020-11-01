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РБК: россияне изменили отношение к четырехдневной рабочей неделе

РБК: россияне изменили отношение к четырехдневной рабочей неделе
Число россиян, поддерживающих идею введения четырехдневной рабочей недели, сократилось за год, сообщает РБК со ссылкой на исследование Superjob.

Так, во время предыдущего опроса инициативу поддерживали 49 процентов респондентов, тогда как в этом году показатель сократился до 40 процентов.

Отмечается, что за переход на четырехдневку чаще высказываются женщины, чем мужчины. Также среди сторонников предложения чаще оказывается молодежь - за сокращенную рабочую неделю выступили 44 процента из возрастной категории моложе 24 лет, а среди респондентов старше 35 лет — 37 процентов.


Чаще всего против лишнего выходного высказывались участники опроса  с зарплатой от 80 тысяч рублей, которые опасаются возможного снижения дохода.


Опрос проводился с 1 по 20 октября. В исследовании участвовали 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов, а также 1600 сотрудников из 344 населенных пунктов страны.

# Россия
По материалам: ria.ru

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