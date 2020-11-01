РБК: россияне изменили отношение к четырехдневной рабочей неделе
Так, во время предыдущего опроса инициативу поддерживали 49 процентов респондентов, тогда как в этом году показатель сократился до 40 процентов.
Отмечается, что за переход на четырехдневку чаще высказываются женщины, чем мужчины. Также среди сторонников предложения чаще оказывается молодежь - за сокращенную рабочую неделю выступили 44 процента из возрастной категории моложе 24 лет, а среди респондентов старше 35 лет — 37 процентов.
Чаще всего против лишнего выходного высказывались участники опроса с зарплатой от 80 тысяч рублей, которые опасаются возможного снижения дохода.
Опрос проводился с 1 по 20 октября. В исследовании участвовали 500 менеджеров по персоналу из 150 населенных пунктов, а также 1600 сотрудников из 344 населенных пунктов страны.