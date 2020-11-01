Россияне смогут связаться с судебными приставами через портал госуслуг

Алексей Вольцев

Граждане смогут узнать информацию о долгах и связаться с приставом через личный кабинет на Едином портале государственных услуг, рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Он пояснил, что с 2019 года служба в числе первых в списке госорганов начала внедрять цифровой сервис "Цифровое исполнительное производство", предполагающий внедрение "реестровой модели" принудительного исполнения.