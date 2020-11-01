Российские учёные выведут моль, питающуюся пластиком

Вадим Карасев

Моль, питающаяся пластиком, может помочь в борьбе с распространением отходов считают учёные. Вывести колонию необычных насекомых планируется уже в 2021 году.

Эксперт лаборатории биотехнологий технопарка "Якутия", участник проекта "СахаКсенос" Евгений Попов заявил о планах по созданию раствора, способного разрушать пластик. Он будет сделан на основе фермента большой восковой огнёвки, родственницы моли. Личинка насекомого уже способна перерабатывать полиэтилен и поедать пластиковые пакеты.

"Мы получим расшифровку ДНК и на базе научных институтов попробуем синтезировать данный фермент. Из полученного вещества изготовим раствор, которым можно будет поливать пластиковые отходы и таким образом избавляться от них. Раствор планируем выпустить в следующем году. Пилотный проект запустим на базе технопарка "Якутия", - сообщил эксперт.

Проект пока находится в стадии разработки. Предполагается, что сначала будет создана маточная колония насекомых, и только потом исследователи смогут приступить к переработке пластика с их помощью.