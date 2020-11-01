Силуанов рассказал о влиянии санкций на экономику России

Анастасия Иванова

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что западные санкции стимулируют развитие российской экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Санкции стимулируют и сподвигают нас к развитию собственной экономики, — сказал глава ведомства в эфире телеканала «Россия-1». — Поэтому если будут новые санкции, мы также ответим на это такими же методами».

Ранее сообщалось, что Евросоюз внёс двух физических лиц и четыре организации в список санкций по Крыму. До этого ЕС также продлил на один год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

В свою очередь, в Италии заявили, что санкции Евросоюза против России незаслуженно наказывают малые и средние итальянские предприятия.