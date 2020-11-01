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Скромные, но очень очаровательные – нежные цветы незабудок

Скромные, но очень очаровательные – нежные цветы незабудок

В дикой природе растет около 50 видов незабудки. Многие из них встречаются в разных регионах России. Чаще всего на наших участках выращивают незабудку полевую и болотную.

Растение крайне неприхотливо, и будет хорошо расти даже в тени. Но альпийская и полевая любят яркое солнце.

Посадка и уход

Цветет очаровательная незабудка в мае. Предпочитает умеренно влажные участки, немного затененные. Можно высаживать эти цветы рядом с декоративными кустами.

На солнце незабудка не будет так долго цвести, как в тени.

Чаще всего незабудки высевают. Участок перекапывают, и добавляют немного торфа и перегноя. Затем на клумбе делают не глубокие бороздки и высевают семена. Расстояние между семечками надо оставлять около 10 см.

Уже спустя две недели дружно покажутся всходы. Когда появятся первые настоящие листочки, сеянцы прореживают. Их можно пересадить на другое место. В конце лета незабудку пересаживают на новый участок, чтобы получить цветение на следующий год.


Если растение будет в тени, его поливают умеренно. В конце весны можно и вовсе отказаться от полива, так как почва и так будет содержать достаточно влаги. На солнце частоту поливов увеличивают, чтобы растения хорошо цвели и оставались свежими.

Незабудки не нуждаются в постоянных подкормках. Культуру удобряют только три раза за весь сезон. Подкармливают спустя две недели после посадки, до цветения. Чередуют органику и минеральные составы. Затем последнюю подкормку вносят осенью.

Болезни и вредители

Если правильно ухаживать за незабудками, они не будут болеть. Цветы следует регулярно поливать, не допуская сильной пересушки земли, а также рыхлить грунт и пропалывать клумбу.

Незабудки болеют редко, но могут быть и проблемы. Так, эти цветы может поразить мучнистая роса, корневая и серая гниль. Чтобы избавиться от этих болезней, клумбу дважды с интервалом в неделю опрыскивают препаратами Хом или Скор.

Если на клумбу нападут паразитирующие насекомые, следует дважды опрыскать цветы инсектицидами.

Очаровательные незабудки хороши зимуют, и отличные компаньоны для этих милых цветов тюльпаны и нарциссы. Хорошо растет незабудками рядом с анютиными глазками и маргаритками.

# Интересное
По материалам: planktons

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