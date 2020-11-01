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«Слабый президент»: Зеленский назвал судей КСУ чертями

«Слабый президент»: Зеленский назвал судей КСУ чертями

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Зеленский считает, что своим скандальным решением Конституционный суд противопоставил себя государству и обществу. Решение, которое фактически сворачивает антикоррупционную реформу, не соответствует Конституции и верховенству права. Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что принятое КСУ решение «о традиционной нашей грязной политике, когда своим все, а обществу — бедность».

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят — на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете», — пишет Зеленский.


Президент напомнил, что украинское общество хочет жить в цивилизованной стране, где государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов.

При этом судьи Конституционного суда, назначенные старой системой, стремятся сохранить «касты неприкасаемых».

Зеленский считает, что судьи молчали, пока не начались проверки деклараций чиновников и пока не заработал Высший антикоррупционный суд.

«И вот здесь им всем стало страшно. Очень. И сразу захотелось выйти из всех договоренностей о создании другой, прозрачной реальности. Формальные поводы найдены. И вдруг суд в ускоренном формате начинает рассматривать и отменять фундаментальные законы. Всю антикоррупцию. НАБУ, которому мы дали возможности. НАПК, которое начало тщательно смотреть, кто и сколько заработал и потратил. На очереди — тот же Высший антикоррупционный суд, который готов сажать топ-воров за решетку. Ну не хотят старые элиты платить по любым счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные годы бесконтрольного жизни», -уточнил Зеленский.

Напомним, в президентской партии «Слуга народа» предложили три способа выйти из кризисной ситуации с Конституционным судом. В первом сценарии судьи добровольно уходят в отставку. Второй вариант предполагает, что судьбу судей решит улица. Третий путь — Верховная Рада голосует за президентский законопроект и «перезапускает» КСУ.

Фото president.gov.ua/

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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